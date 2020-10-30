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Dünya Ermenistan'a "Smerch" şoku! Yok edildi
Dünya

Ermenistan'a "Smerch" şoku! Yok edildi

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a bağlı Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği "Smerch" çok namlulu roket atar sistemi yok edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:37:00 -
Ermenistan'a "Smerch" şoku! Yok edildi

Ermenistan'ın Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği "Smerch (Smerç)" çok namlulu roket atar sistemi yok edildi.

Ermenistan ordusu, Smerç çok namlulu roket atar sistemi ile saldırı düzenlemişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği Smerç çok namlulu roket atar sisteminin Azerbaycan ordusu tarafından yok edildiğini duyurdu.

Bakanlık, bu anların görüntülerini paylaştı.

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Yorumlar

ESPANYOL

gardaşlarım hocalının intikamınını alıyorsunuz şehitlerimiz artık iyi uyuyorlar helal olsun sizlere canlarımmmm
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