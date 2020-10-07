Ermenistan'a geçmişti... Rusya'yı PKK korkusu sardı!
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Karabağ'ın teröristler için bir çıkış noktası haline gelebileceğini ve PKK'nın Rusya topraklarına kadar gidebileceğini söyledi.
Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında Erivan'ın savaş suçu işleyerek Azerbaycan Türkü sivilleri öldürmesiyle çatışmalar başladı. Azerbaycan’ın karşılık verdiği ve uluslararası kamuoyunun korkuyla izlediği savaş devam ediyor.
Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak, işagalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı. Çaresiz kalan işgalci Ermenistan'a ilk destek, iddialara göre PKK'dan geldi.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Suriye ve Irak’tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ’da Ermenistan adına savaştığı belirtildi.
Rusya'da PKK korkusu
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürerken, Rusya'dan yeni bir uyarı geldi. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, 'Karabağ'ın teröristler için bir çıkış noktası haline gelebileceğini' söyledi. Narışkin, bu kişilerin Rusya topraklarına girebileceği uyarısında bulundu.