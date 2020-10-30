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Dünya Ermenistan'a en ağır darbe vuruldu! Arustamyam öldürüldü
Dünya

Ermenistan'a en ağır darbe vuruldu! Arustamyam öldürüldü

Azerbaycan'dan darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan ağır bir şok yaşadı. 1. Ordu Komutanı Artur Sarkisyan'dan sonra komutan yardımcısı Albay Viktor Arustamyan'da öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:38:00 -
Ermenistan'a en ağır darbe vuruldu! Arustamyam öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ateşkese rağmen devam eden çatışmalarda Ermenistan'ın 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Viktor Arustamyan'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 18. motorlu piyade tümeninin savunma bölgesinde bulunan araç konvoyuna ateş açılması sonucunda 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Victor Arustamyan'ın öldürüldüğünü bildirdi.

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Yorumlar

KARADAGLI

BU ARALAR GARDASLARIMIZ IYI FIS KESIYOR TEK GIDIS HER ZAMAN YANINIZDAYIZ AZERBAYCAN
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butun insanlik dusmani YAMYAMlar hakettigini bulmali iste boyle!

........
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