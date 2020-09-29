  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor
Dünya

Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasıyla ilgili Ukrayna Milletvekili Lyudmila Marçenko, "Ermenilere seslemiyorum! Karabağ sizin değil. Yöneticileriniz size yanlış bilgi veriyor” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:03:00 -
Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor

Ermenistan’ın Azerbaycan köylerini bombalamasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

Ermeni medyasında Türkiye ve Azerbaycan’ı suçlayan yayınlar yapılırken Ukrayna’dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlik devam ederken, Ukrayna Milletvekili Lyudmila Marçenko dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"Ermenilere sesleniyorum! Karabağ sizin değil"

Ermenistan - Azerbaycan çatışmacıyla ilgili konuşan Ukrayna Milletvekili Lyudmila Marçenko, "Ermenilere sesleniyorum! Karabağ sizin değil. Yöneticileriniz size yanlış bilgi veriyor, yalanlarınızı ve Azerbaycan topraklarına olan saldırıları durdurun" açıklamasında bulundu.

Resmi Facebook hesabından bir paylaşımda bulunan Marçenko’nun sözleri çok sayıda beğeni aldı. Ermeni kullanıcılar ise milletvekiline kin kustu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
IMF Başkanı acı gerçeği açıkladı: Tam 12 trilyon dolar
Ekonomi

IMF Başkanı acı gerçeği açıkladı: Tam 12 trilyon dolar

Ekonomik toparlanma için altyapının önemine dikkati çeken Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüsün 2020 ve 2..
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Dünya

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Azeri lider Aliyev, Ermeni saldırıları sonrası, “Misliyle karşılık verdik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Karabağ Azerbaycan..
Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü
Gündem

Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü

Başörtüsü hazımsızlığı şimdi de Ümraniye’de hortladı. Ümraniye Devlet Hastanesi KBB Hekimi Hidayet Hakan Tiregül, kulak rahatsızlığı şikayet..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay