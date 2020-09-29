Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor

Ermenistan’ın Azerbaycan köylerini bombalamasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

Ermeni medyasında Türkiye ve Azerbaycan’ı suçlayan yayınlar yapılırken Ukrayna’dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlik devam ederken, Ukrayna Milletvekili Lyudmila Marçenko dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"Ermenilere sesleniyorum! Karabağ sizin değil"

Ermenistan - Azerbaycan çatışmacıyla ilgili konuşan Ukrayna Milletvekili Lyudmila Marçenko, "Ermenilere sesleniyorum! Karabağ sizin değil. Yöneticileriniz size yanlış bilgi veriyor, yalanlarınızı ve Azerbaycan topraklarına olan saldırıları durdurun" açıklamasında bulundu.

Resmi Facebook hesabından bir paylaşımda bulunan Marçenko’nun sözleri çok sayıda beğeni aldı. Ermeni kullanıcılar ise milletvekiline kin kustu.