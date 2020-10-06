Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!
Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tarafsız olduğunu açıklayan Rusya, Ermenistan'a özel bir uçak gönderdi.
Son dakika haberlerine göre; cephede ağır kayıplar veren Ermenistan savaşı sivil yerleşimlere taşıdı. Gence’den sonra dün de Berde’ye fırlatılan füzeler bir evin tamamen yanmasına neden oldu. Öte yandan ihtilafta tarafsız olduğunu sürekli olarak ön planda tutan Rusya, dün Ermenistan başkenti Erivan'a üst düzey Rus yetkilileri taşıyan özel bir uçak gönderdi.
Hava araçlarını takip sistemine göre, özel IL-96 uçağı pazartesi Rusya başkenti Moskova'dan sabah saat 09.14'te havalanarak Erivan'a iniş yaptı.
Uçak 14.40'ta Erivan'dan ayrıldı. Rusya'dan gelen uçakta Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun olduğu iddia edildi. Ermenistan hükümet sözcüsü Rusya'dan uçak geldiğini doğrularken, yolcular hakkında bilgi vermedi.
Öte yandan Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ cephe hattındaki ilerleyişi karşısındaki tutunamayan Ermenistan savaşı sivil yerleşimlere taşıyor. Önceki gün Gence şehrine atılan balistik füzelerle saldıran Ermenistan dün de Berde şehrine füzelerle saldırdı.
Saldırıda havada imha edilen bir füze düştüğü evin bahçesinde yangına neden olurken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.