Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan'ın başlattığı saldırıya cevap vermeye devam eden Azerbaycan, düşman ordusuna ağır kayıplar verdiriyor.

27 Eylül günü Azerbaycan'ın mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan ordusu adeta bozguna uğradı. Söz konusu tarihte başlayan çatışmalar sonrası bölgede gerilim tekrar yükselmiş ve her iki ülke de savaşa hazırlık için seferberlik ilan etmişti.

Ermenistan'ın düzenlediği saldırıya haklı olarak karşılık veren Azerbaycan, düşman ordusuna karşı düzenlediği operasyonlarla bölgede birçok köyü ve beldeyi işgalden kurtarırken, Ermenilere ağır kayıplar da verdirtti.

Ermenistan ordusu darmadağın

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları paylaştı. Yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini açıklayan Bakanlık, 27 Eylül'den 2 Ekim'e kadar Ermenistan'a ait; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildiğini açıkladı.