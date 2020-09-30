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Dünya Ermenistan'a ait 2 adet SU-25 savaş uçağı düştü
Dünya

Ermenistan'a ait 2 adet SU-25 savaş uçağı düştü

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki adet SU-25 tipi savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:18:00 -
Ermenistan'a ait 2 adet SU-25 savaş uçağı düştü

Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelere yönelik Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken Bakü tarafından gelen açıklama dünya gündeminde bomba etkisi yaptı.

2 adet SU-25 savaş uçağı düştü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait olduğunu bildirdiği ait 2 adet Rus yapımı SU-25 savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü duyurdu.

Türkiye'den Azerbaycan'a asker gönderecek mi?

AK Parti MYK toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında parti sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Azerbaycan'a asker gönderecek mi?" sorusuna "Biz Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz. Bugün de ilk defa kendi bayrağımızın yanında Azerbaycan bayrağıyla toplantı yapıyoruz. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Zaten askeri ve diğer alanlarda işbirliğimiz var. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki duruşuna aynı şekilde katılıyoruz." cevabını vermişti.

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