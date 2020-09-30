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Dünya Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu
Dünya

Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu

Azerbaycan ordusu, yüksek rütbeli Ermeni subayların bulunduğu bir sığınağı imha etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 00:52:00 -
Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu

Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha indi.

Yüksek rütbeli Ermeni subayların toplantısına İHA şoku

Kardeş Azerbaycan ordusu, isabetli bir saldırı ile yüksek rütbeli Ermeni subayların toplandığı sığınağı insansız hava aracı (İHA) ile imha etti.

Kamikaze İHA ile yapıldı

Askeri kaynaklar, gerçekleştirilen saldırının Harop kamikaze insansız hava aracı tarafından yapıldığını duyurdu.

"Kimsenin kaçamadığını gösteriyor"

Sığınakta bir general, birkaç albay ve diğer üst düzey Ermenistan Silahlı Kuvvetleri görevlilerinin bulunduğu ifade edilirken, askeri kaynaktan yapılan açıklamada, darbenin şiddetinin sığınaktan kimsenin kaçamadığını gösterdiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Ermenistan, Azerbaycan'a yaptığı alçakça bir saldırı ile ateşkesi resmen bozmuş, bunun üzerine kardeş Azerbaycan sivil halkı korumak için karşı saldırı başlatmıştı.

Azerbaycan, uzun senelerdir Ermenistan'ın işgali altında olan köyleri, Ermenilerden geri almıştı. Ermenistan, Azerbaycan'dan darbe üstüne darbe yiyor.

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