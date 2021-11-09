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Dünya Ermenistan yine kaşınıyor! Azerbaycan araçlarına ateş açtılar
Dünya

Ermenistan yine kaşınıyor! Azerbaycan araçlarına ateş açtılar

Ermenistan askerleri Kelbecer bölgesinde Azerbaycan araçlarına ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 20:23:00 -
Ermenistan yine kaşınıyor! Azerbaycan araçlarına ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde yol çalışması gerçekleştiren Azerbaycan ordusuna ait araçlara ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilere yol yapımı gerçekleştiren araçların Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.

Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu vurgulanan açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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Yorumlar

Vatandaş

Bu çakal sürüsü iyilikten anlamaz bunlar a insan muamelesi yapma mali bunlara ömür boyu kapılar i kapalı tutalım
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