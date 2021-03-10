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Gündem Ermenistan yine karıştı, Paşinyan duyurdu: Genelkurmay Başkanı ikinci kez görevden alındı!
Gündem

Ermenistan yine karıştı, Paşinyan duyurdu: Genelkurmay Başkanı ikinci kez görevden alındı!

Ermenistan'da sular bir türlü durulmuyor. Başbakan Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın ikinci kez görevden aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:26:00 -
Ermenistan yine karıştı, Paşinyan duyurdu: Genelkurmay Başkanı ikinci kez görevden alındı!

25 Şubat tarihinde Ermenistan Ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etmişti.

Ordunun istifa çağrısının ardından açıklama yapan Paşinyan, bu hamleyi "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevinden almıştı. Halkı sokağa çağıran ve muhtıraya karşı direnen Paşinyan'a şok Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan gelmişti. Sarkisyan Paşinyan'ın görevden alma kararını onaylamamıştı.

Yine görevden aldı

Gelen son dakika haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın ikinci kez görevden aldığını duyurdu.

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