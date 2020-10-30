Ermenistan terörü Fransa'ya sıçradı! "Ölümle tehdit ediliyorum"

İşgalci Ermenistan destekçilerinin, terör örgütleri gibi, yurt dışında Ermenistan'a destek vermeyen ya da Azerbaycan'ın haklı davasını savunanları ölümle tehdit ettiğini bir kez daha gözler önüne serildi.

Fransa Cumhuriyeti Ulusal Meclisi eski üyesi ve Fransa Azerbaycan Dostları Derneği başkanı Jean-François Mansell, ülkedeki Ermenilerin, işgalci Ermenistan'ı desteklemeyenleri tehdit ettiğini söyledi.

Mansell, daha önce de milletvekillerini tehdit eden Fransa'daki Ermeni cemaatinin bazı üyelerinin, işlerini yapan gazetecileri, kendilerini her türlü meşruiyetle ifade etme hakkına sahip milletvekillerini tehdit ettiğini belirterek, bu saldırıları 'dayanılmaz' olarak niteledi.

Söz konusu tehditlerin, işgalci Ermenistan'ın yanında durmayanlara yönelik olduğunu ifade eden Mansell, "Bunlar gerçek terör tehditleri." dedi.

Mansell'in Azvision'da yer alan ifadelerine göre, Azerbaycan'ın Fransa'daki dostları ve Azerbaycan Türkleri, insanların görüşlerine saygılı davrandılar ve Ermenilere asla saldırmadılar.

Mansell, tehditlere yönelik açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu tür olaylar kesinlikle tahammül edilemez. Ermeni toplumunu rasyonel düşünmeye çağırıyorum. Bir daha asla bu tür dayanılmaz saldırganlık eylemlerinde bulunmamalarını tavsiye ediyorum. Azerbaycan Dostları Derneği'nin başkanı olarak yedi yıldır Ermeni toplumunun bazı üyeleri tarafından şiddetli saldırılara ve hakaretlere maruz kaldım. Özellikle sosyal ağlarda. Bu saldırıları hiç bildirmedim ama, Ermeni toplumunun bugün çalışan gazetecilere ve milletvekillerine yönelik bu saldırıları tahammül edilemez."

Fransız Milletvekili Jerome Lambert da, bu alçak tehditlere maruz kalan isimlerden biri.

Lambert geçtiğimiz günlerde, Fransa'da illegal işler yürüten Ermeni mafyasının, 'Azerbaycan'ı desteklemeye devam ederse başının belaya gireceği' tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Daha önce de, Ermenistan asıllı bazı Fransa vatandaşları, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonların gerçekliği hakkında haber yaptığı için, Fransız TF1 gazetecisi Liseron Boudoul'a hakaretler yağdırmış ve tehdit etmişlerdi.

Kaynak: Star.com.tr