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Dünya Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı
Dünya

Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında gerilim devam ederken değişik bir mühimmatın videosu paylaşıldı. Mühimmatın Ermeni askerlerin psikolojisini bozduğu yorumları yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:10:00 - 2020-09-29 14:11:48

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çatışmalar devam ederken Ermeni askerlerinin geri kaçtığı haberleri dünya basınını salladı.

Ermenistan günler öncesinde Azerbaycan’dan yediği ağır saldırı sonrası bütün silahları devreye sokacağını hatta SU-30’ları da havalandıracağını açıklamıştı.

Ermenistan’ın tüm adımlarına rağmen geri çekilmeyen Azerbaycan’a en büyük destek Türkiye’den gelirken, Pakistan, Gürcistan ve Ukrayna’nın da destek verdiği açıklandı.

Zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölgede Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunu geri püskürttü.

Sosyal medyada da konuya ilişkin çatışma görüntüleri yayınlanarak çarpıcı yorumlar geldi.

Ermenistan askerlerinin kaçışı sonrası sosyal medyadaki yorumlar gündem oldu. Azerbaycan’ın saldırısına ilişkin yapılan paylaşımlarda bir mühimmat dikkat çekti.

'Düşmanın psikolojisine yönelik bir silah' yorumları yapılan mühimmatın videosuna binlerce yorum yağdı.

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