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Dünya Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarda PKK/YPG'li teröristleri kullanıyor
Dünya

Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarda PKK/YPG'li teröristleri kullanıyor

Azerbaycan'a ait sivil hedeflere yapılan saldırılarda, Ermenistan tarafından geçen aylarda Dağlık Karabağ bölgesine getirilen terör örgütü PKK/YPG mensuplarının eğittiği milislerin kullanıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:31:00 -
Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarda PKK/YPG'li teröristleri kullanıyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar öncesinde Temmuz ayı sonunda terör örgütü PKK ile anlaşma yaptı.

Anlaşmaya göre yaklaşık 300 PKK / YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a ulaştırıldı. Terör örgütü PKK / YPG üyeleri Dağlık Karabağ'daki Ermeni milislerini eğitti.

PKK/YPG li teröristler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanıldı.

 Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor.

Cephede çok sayıda yerleri kontrol eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak imha edilen iki tankla  Azerbaycan ordusu tarafından imha edilen zırhlı araç sayısı 30'a çıktı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin harekatı başarıyla devam ediyor.

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