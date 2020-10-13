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Dünya Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu
Dünya

Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu

Rus medyası, Azerbaycan hava savunma sistemlerinin, Ermenistan'ın Rusya yapımı Su-30SM savaş uçaklarının havalanmasına izin vermediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:15:00 -
Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu

Ermenistan'ın Rusya'dan satın aldığı 2 Su-30SM savaş uçağını kullanamadığı ortaya çıktı. Rus medyasında, Azerbaycan karşısında ağır darbe alan işgalci Ermenistan ordusunun 2 Su-30SM savaş uçağını, Azerbaycan hava savunma sistemleri karşısında havalandıramadığı bilgisine yer verildi.

Star.com.tr'nin haberine göre; Bakü'den gelecek bir taktik saldırısından korkan Ermenistan’ın iki Su-30SM savaş uçağını Gümrü’ye konuşlandırdığından bahseden Rus medyasında yer alan haberde, “Azerbaycan ordusu savaş uçaklarını aktif olarak kullanıyor, özellikle Su-25 savaş uçaklarından bahsediyoruz, ancak Ermenistan henüz envanterindeki Su-30SM savaş uçaklarını kullanamadı. Bu da açıkça Azerbaycan hava savunma sistemlerinin havalanmasına bile izin vermediğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

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