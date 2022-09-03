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Dünya Ermenistan resmen kaşınıyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
Dünya

Ermenistan resmen kaşınıyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Azerbaycan ordusu mevzilerine Ermeni birlikleri tarafından 19 kez ateş açıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 14:04:00 -
Ermenistan resmen kaşınıyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırın Kelbecer ve Laçın illeri istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ve Karakilise illerindeki Ermenistan mevzilerinden belirli aralıklarla 16 kez ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca Azerbaycan ordusunun mevzilerine 3 kez ateş edildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunda personel ve ekipman kaybı olmadığı vurgulanan açıklamada, açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ifade edildi.

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