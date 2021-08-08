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Dünya Ermenistan resmen kaşınıyor! Azerbaycan askerlerine yine ateş açtılar
Dünya

Ermenistan resmen kaşınıyor! Azerbaycan askerlerine yine ateş açtılar

Nahçıvan’da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevziler Ermenistan askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 17:28:00 -
Ermenistan resmen kaşınıyor! Azerbaycan askerlerine yine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Ağustos yerel saatle 13.00’da Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığı duyuruldu.

Açılan ateş sonucu Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

 

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