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Dünya Ermenistan ordusunun içler acısı hali böyle görüntülendi
Dünya

Ermenistan ordusunun içler acısı hali böyle görüntülendi

Türk SİHA'ları tarafından adeta darmadağın edilen Ermenistan ordusunun içler acısı hali Rus medyası tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:20:00 - 2020-10-23 15:21:30

 yeniakit.com.tr 

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Dağlık Karabağ topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak için harekat başlatan kahraman Azerbaycan ordusu ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermeni güçleri ise adeta kaçacak delik arıyor.

Dağlık Karabağ'da yaşanan son durum Rus medyası tarafından görüntülendi. Bölgeye giderek Ermeni askerleriyle röportaj yapan Rus muhabir, çaresiz durumundaki işgalcilerin içler acısı halini gözler önüne serdi.

Bölgedeki hava hakimiyetinin tamamen Azerbaycan ordusunun elinde olduğunu belirten Rus muhabir, Azerbaycan ordusunun gözetleme ve saldırı için ağırlıklı olarak İsrail ve Türk yapımı SİHA'ları kullandığını söyledi.

Ermenistan ordusunun hezimetini çeşitli gerekçelerle örtbas etmeye çalışan Rus muhabir, "Cephedeki şartlar hiç eşit değil çünkü Dağlık Karabağ'daki Ermenistan ordusu Azerbaycan SİHA'larına karşı eski Sovyet 9K33 OSA hava savunma sistemlerini kullanıyor" dedi.

Üstünlük Azerbaycan'ın elinde

Azerbaycan ordusunun kendilerine aniden saldırarak üstünlüğü ele geçirdiği söyleyen bir Ermeni askeri, "Azerbaycan ordusu önemli savunma hatlarımızı imha etti" dedi.

Öte yandan Rus medyası tarafından servis edilen görüntülerde Ermenistan askerlerinin Türk SİHA'larının gazabından korumak amacıyla zırhlı araçlarını ve askeri teçhizatlarını ağaç dallarıyla kamufle etmeye çalıştığı gözlemlendi.

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