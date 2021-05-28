Ermenistan ordusundan Azerbaycan askerlerine saldırı!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, omzundan yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Provokasyon hamlesi
İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten, Ermenistan'ın sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada; Ermenistan'a, provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı.
6 ermeni askeri esir alındı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu.