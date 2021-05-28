  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa'nın en yüksek yapısı İstanbul'da açılıyor!
Bombalı eylem böyle önlendi! Diyarbakır'da hareketli anlar
FETÖ'ye sınav operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ermenistan ordusundan Azerbaycan askerlerine saldırı!
Gündem Ermenistan ordusundan Azerbaycan askerlerine saldırı!
Gündem

Ermenistan ordusundan Azerbaycan askerlerine saldırı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:14:00 -
Ermenistan ordusundan Azerbaycan askerlerine saldırı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, omzundan yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Provokasyon hamlesi

İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten, Ermenistan'ın sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada; Ermenistan'a, provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı.

6 ermeni askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

RECEP

Tokadı yedi bir tokat daha istiyor.
  • Yanıtla

Ermeni itleri Kaşınıyor lar

busefer hainlik düşmanlık alçaklık yapan Ermeni leri fizana na kadar sürüp kovalamak lazım
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!
Yaşam

Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!

Beyoğlu'nda Galata Kulesi, aynı anda yaşanan evlilik teklifi ve intihar olayına şahit oldu. Bir yanda 20 yaşındaki genç kız intihar ederek h..
Suriye'de resmi seçim sonuçları açıklandı! Nerede yaşıyor bu 14 milyon?
Dünya

Suriye'de resmi seçim sonuçları açıklandı! Nerede yaşıyor bu 14 milyon?

Suriye halkının neredeyse yüzde 50'si başka ülkelerde mülteci konumunda bulunurken, mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 14 milyon vat..
AK Parti'nin teklifi komisyonda kabul edildi
Gündem

AK Parti'nin teklifi komisyonda kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay