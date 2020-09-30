Ermenistan ordusunda soğuk duş! Azerbaycan'ın eline geçti
Azerbaycan ordusu, kalleş saldırılarla sivilleri hedef alan Ermenistan ordusuna karşı başlattığı operasyonda taarruz taburunun sancağını ele geçirdi.
Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor.
Sivilleri de katletmekten geri durmayan Ermenistan ordusuna mensup askerler cepheden kaçıyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama gündeme bomba gibi düştü.
"Taburun sancağı ele geçirildi"
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı.
"Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi"