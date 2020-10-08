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Gündem Ermenistan ordusu toz duman! Azerbaycan topçuları dövdü, Bayraktar TB-2 havaya uçurdu
Gündem

Ermenistan ordusu toz duman! Azerbaycan topçuları dövdü, Bayraktar TB-2 havaya uçurdu

Azerbaycan'ın işgal altında olan bölgeleri azad etmek adına başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan'a ait cephanelik ve askeri karargahı Azerbaycan topçuları ile Bayraktar TB-2 ile yerler bir edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:44:00 -

27 Eylül Pazar günü Ermenistan'ın Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırmasının ardından bölgede yükselen tansiyon, Azerbaycan'ın işgali sonlandırmak adına başlattığı taaruzla devam ediyor.

Ermenistan işgali altında bulunan toprakları azad etmek adına operasyonlar düzenleyen Azerbaycan, düşman ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan ordusu ise sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürerek alçaklıkta sınır tanımıyor.

Azerbaycan topçuları ve Bayraktar TB-2 hedefleri havaya uçurdu

Düşman ordusunu darmadağın eden Azerbaycan ordusu, düzenlediği operasyonların videolarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan son videoda ise Azerbaycan topçularının dövdüğü ve Bayraktar TB-2'nin havaya uçurduğu Ermeni hedefleri yer alıyor. Söz konusu görüntülerde Dağlık Karabağ'da işgalci Ermeni ordusuna ait büyük bir karargahı ve cephaneliği imha ettiği belirtildi.

Öte yandan Bayraktar TB-2'nin yok ettiği hedefin videonun sonundaki bina olduğu da belirtildi.

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