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Dünya Ermenistan Ordusu paylaştı! Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü
Dünya

Ermenistan Ordusu paylaştı! Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermeni komutanların poz verdiği sırada arkada birlik yerlerinin ve silah mevzilerinin görülmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:02:00 -
Ermenistan Ordusu paylaştı! Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü

Ermenistan-Azerbaycan çatışması 27 Eylül’den bu yana devam ederken Erivan yönetimi kapana sıkışmış durumda.

Uluslararası arenada Azerbaycan’ın durdurulması yönünde çağrılar yapan Ermenistan yönetimi, Türkiye’yi akılalmaz olaylarla itham ediyor.

Nikol Paşinyan yönetimindeki Ermenistan’ın çağrıları şu ana kadar yanıt bulmadı. Özellikle Rusya ile yakın temaslar kuran Ermenistan’a Vladimir Putin sırtını döndü.

Bölgede bu gelişmeler sürerken Ermenistan Ordusu tarihi bir hataya imza attı. Ermenistan Ordusu, dün akşam saatlerinde cephe ve karargahları gösteren bir krokiyi sosyal medyadan paylaştı.

Yanlışlıkla paylaşılan fotoğraf gündeme oturdu.

Gizli bilgilerin görüntülendiği haritanın bilerek paylaşıldığı ve bir kurnazlık olduğu yönünde iddialar da var.

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Yorumlar

Hasan Ali

Aptallıkta olabilir, karşı tarafa atılan yem de olabilir.
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