Ermenistan ordusu ne yapacağını şaşırdı! Şimdi de mahkumları silahlandıracaklar

Azerbaycan ordusu, eylül ayının son haftasında Ermenistan ordusunun başlattığı saldırılar sonrasında harekete geçerek başlattığı operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtarırken, Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini ise hızla sürdürüyor.

Çatışmalar ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ediyor.

Azerbaycan ordusundan aldığı darbeler ile tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunda, yiyecek ve teçhizattın tükenmesi üzerine cephe hattının belli bölgelerinde askerlerin mevzilerini bırakarak kaçtıkları tespit edildi.

Ermenistan ordusu ise birliklerde yaşanan dağılmaları önlemek ve kayıpları telafi etmek için çeşitli yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

İki bin kişi çağrılmış 300 kişi gelmişti

Farklı ülkelerden savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine çok sayıda paralı asker sivil uçaklarla getirilirken, söz konusu kişilere aylık ödenecek maaşın ise 600 dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde halka gönderdiği emir ile 2 bin kişiyi askerlik görevi için çağırmasına rağmen yalnızca 300 kişinin başvuru yapması üzerine bu sefer de devreye Adalet Bakanlığı girdi.

Mahkumları cepheye gönderecekler

Gönüllü halktan ve paralı askerlerden umduğunu bulamayan Ermenistan bu sefer de Dağlık Karabağ’da savaşmaları için gönüllü mahkum gruplarını cephe hattına göndermeyi düşünüyor.

Adalet Bakanı Rüstam Badasyan tutukluların cepheye gönderilebilmesi için haklarında çıkarılan tutuklama kararlarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, bu sorunun başsavcılık tarafından çözüldüğünü ve bu sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.