Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı
Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının dışında bulunan sivil yaşam alanlarına saldırdı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetleri sabah saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışında Berde, Ağcabedi illeri ile Goranboy, Terter ve Ağdam şehirlerine topçu ateşi açtı.
Ermenistan'ın saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırılarına karşı önlem aldığı belirtildi.
Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana düzenlediği saldırılarda 30 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 143 kişi de yaralandı.