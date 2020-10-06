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Dünya Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Görüntüler biraz önce cepheden geldi
Dünya

Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Görüntüler biraz önce cepheden geldi

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Erivan cephesinde büyük kayıplar var. Kaybın en büyük resmi havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:12:00 -
Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Görüntüler biraz önce cepheden geldi

Dünyadan yardım isteyen Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'da geri çekilirken, 21 askerin daha öldüğü bugün resmen açıklandı. En büyük kayıp Facebook sayfasından doğrulanırken, cephe hattından gelen görüntüler hezimetin boyutunu ortaya koyuyor.

Dağlık Karabağ savaşı onuncu gününe girerken, Azerbaycan şehirlerini hedef almaya başlayan Ermenistan ordusu ağır bir kayıp verdi.

Ermenistan yerel medyası, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de Salı gününün sakin başladığını ve gece saatlerinde herhangi bir patlama sesinin duyulmadığını bildiriyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ballıca'daki Ermenistan'a ait silah deposunun imha edildiğini açıkladı. İmha edilen cephaneliğin uydu görüntüsü de sosyal medyada paylaşıldı.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'daki Ermenistan güçleri, Azerbaycan sınırında çok sayıda hendek kazdı. 27 Eylül'de çatışmaların başlamasıyla Azeri birlikleri birçok noktadan bölgeye girdi ve hendekler hiçbir işe yaramadı.

TRT Haber'e konuşan Azerbaycan Eski Ateşesi Yücel Karauz, özellikle üs bölgelerine açılan söz konusu hendeklerin Azerbaycan ordusunu engelleyemediğini, Ermenistan askerleri tarafından kaçış güzergahı olarak kullanıldığını söyledi.

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