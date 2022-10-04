Ermenistan kalleşliğine tepki!

YENİ AKİT ANKARA

Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmayı göze alamayan Ermenistan ordusu kalleş saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Ermenistan’ın kalleşliklerine tepki yağarken bir tepki de Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ahmet Şahidov’dan geldi.

Şahidov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ermenilerin Daşkesen'de gömdüğü 452 mayın daha etkisiz hale getirildi. Bunlar nasıl bir toplum yahu? Anlıyorum, nefret ediyorsunuz bize. Tamam da, gelin Azerbaycan Ordusunun önüne çıkın, savaşın, ölün ya da öldürün. Gizlice girip mayın dikmek savaşmak mı?” ifadelerini kullandı.