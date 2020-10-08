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Aktüel Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın Gence kentindeki okul ve müzeyi hedef aldı
Aktüel

Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın Gence kentindeki okul ve müzeyi hedef aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:52:28 -
Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın Gence kentindeki okul ve müzeyi hedef aldı

GENCE (AA) - Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze, müze ve okulun yakınına düştü.

Ermenistan, çatışma bölgesi Dağlık Karabağ'a yakın Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'deki yerleşim yerlerine füzelerle saldırmaya devam ediyor.

Ermenistan silahlı güçlerinin gece saatlerinde kente fırlattıkları füze, Nizami Gence Müzesi ile bir ortaokulun yakınına düştü. Füzenin düştüğü yerde yaklaşık 1,5 metrelik bir çukur meydana geldi.

Saldırının gece saatlerinde, caddenin işlek olmadığı bir anda meydana gelmesi sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak füzenin isabet ettiği bir sivil araç, okul, müze ve caddedeki dükkanlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

Füzenin düşmesi sonucu işletmesi tamamen harabe hale gelen Genceli esnaf Suphan Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanının büyük hasar gördüğünü, artık kullanılmaz halde olduğunu söyledi.

Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den itibaren Ermenistan'ın aralıksız bir şekilde Gence'de sivillere ait yerleri hedef aldığını belirten Hüseyin, "Bu saldırıyla Ermenistan'ın amacı ve hedefinin ne olduğu yeniden ortaya çıktı." dedi.

Ermenistan ordusunun saldırıları nedeniyle 27 Eylül'den bu yana 31 sivil hayatını kaybetti.

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