Ermenistan geri adım atmaya devam ediyor
Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan tarafı geri adım atmaya başladı. Erivan tarafından gelen son son açıklamada, krizin barışçıl yollarla çözülebileceği kaydedildi.
Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken sesi sürekli yüksek çıkan Ermenistan tarafı şimdilerde zora düşmüş durumda.
Ermenistan'dan gelen son açıklamada barış teklifinde bulunuldu.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ sorununun, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı çerçevesinde, tamamen barışçıl bir şekilde çözülebileceğini belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Dağlık Karabağ sorununun, uluslararası yetkiye sahip bir format olan AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı çerçevesinde, tamamen barışçıl bir şekilde çözülebileceğinin bir kez daha altını çiziyoruz.