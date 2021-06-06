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Spor Ermenistan futbolda da aradığını bulamadı
Spor

Ermenistan futbolda da aradığını bulamadı

Euro 2020'de İsveç, hazırlık maçında Ermenistan'ı Forsberg, Danielsson ve Berg'in golleriyle 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 02:28:00 -
Ermenistan futbolda da aradığını bulamadı

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçları oynanıyor.

Euro 2020'de İspanya, Polonya ve Slovakya ile E Grubu'nda yer alacak olan İsveç, Ermanistan'ı hazırlık maçında 3-1 yendi.

Friends Arena'da oynanan mücadelede İsveç'in gollerini, 16. dakikada Forsberg, 34. dakikada Danielsson ve 85. dakikada Berg kaydetti. Ermenistan'ın golü 64. dakikada Bichakhchyan'dan geldi. İsveç'te 38. dakikada Larsson penaltı kaçırdı.

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