Ermenistan futbolda da aradığını bulamadı
Euro 2020'de İsveç, hazırlık maçında Ermenistan'ı Forsberg, Danielsson ve Berg'in golleriyle 3-1'lik skorla yendi.
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçları oynanıyor.
Euro 2020'de İspanya, Polonya ve Slovakya ile E Grubu'nda yer alacak olan İsveç, Ermanistan'ı hazırlık maçında 3-1 yendi.
Friends Arena'da oynanan mücadelede İsveç'in gollerini, 16. dakikada Forsberg, 34. dakikada Danielsson ve 85. dakikada Berg kaydetti. Ermenistan'ın golü 64. dakikada Bichakhchyan'dan geldi. İsveç'te 38. dakikada Larsson penaltı kaçırdı.