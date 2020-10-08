Ermenistan ekonomisi Azerbaycan'la çatışmalardan nasıl etkileniyor?

Ermenistan ekonomisi, koronavirüs yüzünden zaten zorluk yaşarken Dağlık Karabağ'daki çatışmaların yeniden başlamasıyla daha da karmaşık bir döneme girdi. Bunun en büyük delili de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Ermenistan’ın kredi notunu düşürmesi oldu.

Ermenistan'da bu yılın ilk yarısındaki ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha sert olmasından dolayı kamu borcunun artmasına yol açtığı belirtildi.

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların yeniden başlaması ise ekonomiyi daha da güç duruma düşürdü.

Türk Ermeni İş Geliştirme Konseyi Eş Başkanı Kaan Soyak, BBC Türkçe'ye konuştu. Soyak, Ermenistan'da işlerin ve bankaların çatışmalar ile beraber durma noktasına geldiğini ifade etti.