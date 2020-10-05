Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık
Dağlık Karabağ'da kritik noktaları kaybeden Ermenistan Ordusu'nda flaş bir karara imza attı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da son yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.
Ermeni Başbakan, ülke için genel seferberlik çağrısı yaptıklarını söyledi.
Lübnan’da yayın yapan Al Mayadeen isimli kanala konuşan Ermeni yetkililer, “Askerlerin hayatını korumak için Karabağ’da bazı bölgelerden çekilmek zorunda kaldığını” duyurdu.
Tankları, füzeleri bırakıp kaçtılar
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi.
Ermenistan zor duruma düştü
Ermenistan Ordusu, 27 Eylül'den bu yana süren çatışmalarda 3 bine yakın askerini kaybetti.