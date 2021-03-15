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Dünya Ermenistan dünyaya duyurdu! Ruslar, Bayraktar TB2'lere karşı silah geliştirdi
Dünya

Ermenistan dünyaya duyurdu! Ruslar, Bayraktar TB2'lere karşı silah geliştirdi

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'ın tatbikatlara başladığı öğrenilirken Rusya harekete geçti. Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2 karşısında zor duruma düşen Rusların yeni bir sistem için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 13:33:00 -
Ermenistan dünyaya duyurdu! Ruslar, Bayraktar TB2'lere karşı silah geliştirdi

Dağlık Karabağ’da yaşanan savaş sonrası Azerbaycan ve Ermenistan cephesi karşılıklı büyük tatbikatlar düzenliyor. Rusya ise Karabağ Savaşın’nda hava savunma sistemlerini etkisiz kılan Bayraktar TB2’ye karşı yeni bir sistem geliştiriyor.

Yaklaşık olarak 44 gün süren Karabağ savaşının ardından bölgede dengeler değişti.

Savaşın tarafları Azerbaycan ve Ermenistan aylar sonra büyük çapta tatbikat düzenliyor.

Tatbikata savaştan galibiyetle çıkan Azerbaycan'dan yaklaşık olarak 10 bin asker katılıyor. Resmi açıklamaya göre, ayrıca 100 tank, 30 savaş uçağı ve helikopter, insansız hava araçları ve 200 farklı füze ve top sistemi de tatbikatta yer alacak.

Azerbaycan'ın karşı cephesinde bulunan Ermenistan da büyük bir tatbikat düzenliyor. Ermenistan'ın da düzenlediği tatbikata 7 bin 500 dolaylarında asker katılıyor. Yerel medya, 90'dan fazla savaş uçağının da havalanacağını yazdı.

Ermenistan medyasında geniş yer buldu

Karabağ Savaşı'na büyük etki eden Türkiye'nin ürettiği TB2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Araçlarına karşı Rusya'nın yeni bir silah geliştirdiği iddia edildi. Bu iddia Ermeni basınında oldukça geniş yer buldu.

Rus Avia.Pro internet sitesinin kaynak olarak gösterildiği haberlerde, SİHA'lara karşı geliştirilen mikrodalga silahın 20 kilometreye kadar menzile ulaşabileceği ve 2025 yılında kullanılabileceği aktarıldı.

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