  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama
Dünya

Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine ateş açması üzerine başlayan karşı saldırı sonrası Erivan yönetiminden Türkiye'ye yönelik akılalmaz bir suçlama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:21:00 -
Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası bölgede tansiyon tekrar yükseldi. Azerbaycan, Ermenistan'a yönelik karşı saldırı başlattı. Saldırıda Talış köyü çevresindeki bazı tepeler kotrol altına alndı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan ederken, Rusya ve İran'dan da açıklamalar geldi. 

Ermenistan'dan akılalmaz suçlama

İki ülke arasında çatışmalar sürerken, Erivan yönetiminden Türkiye'ye yönelik akılalmaz bir suçlama geldi. Ermenistan Moskova Büyükelçisi Rus basınına verdiği bir demeçte Türkiye'nin Suriye'den 4 bin Suriyeli muhalif savaşçıyı Azerbaycan cephe hattına getirdiğini ve çatışmalara kattığını iddia etti. Azerbaycan yönetimi, Ermenistan'ın bu iddialarını yalanladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Gündem

Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir canlı yayında Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları ve arkasında yat..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var
Dünya

Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var

Orta Doğu ülkelerinden Lübnan'da ordu güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı