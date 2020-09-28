Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası bölgede tansiyon tekrar yükseldi. Azerbaycan, Ermenistan'a yönelik karşı saldırı başlattı. Saldırıda Talış köyü çevresindeki bazı tepeler kotrol altına alndı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan ederken, Rusya ve İran'dan da açıklamalar geldi.

Ermenistan'dan akılalmaz suçlama

İki ülke arasında çatışmalar sürerken, Erivan yönetiminden Türkiye'ye yönelik akılalmaz bir suçlama geldi. Ermenistan Moskova Büyükelçisi Rus basınına verdiği bir demeçte Türkiye'nin Suriye'den 4 bin Suriyeli muhalif savaşçıyı Azerbaycan cephe hattına getirdiğini ve çatışmalara kattığını iddia etti. Azerbaycan yönetimi, Ermenistan'ın bu iddialarını yalanladı.