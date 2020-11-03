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Gündem Ermenistan çıldıracak! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan olay proje
Gündem

Ermenistan çıldıracak! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan olay proje

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Dağı'na yansıtılmış Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, projeyi yakın zamanda hayata geçireceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:22:00 -
Ermenistan çıldıracak! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan olay proje

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Ağrı Dağı'na resmedilmiş Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımla, hayata geçireceklerini projeyi duyurdu.

Ermenistan tarafından da görülen Ağrı Dağı'a her bakıldığında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının görüleceğine dikkat çeken Sayan, ironi yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı Belediyesi olarak hızlı bir çalışma yapıyoruz. Yakında Ağrı Dağı'nın Ermenistan'a bakan tarafında bu görüntüyü göreceksiniz. Umarım cephede ki Ermenistan'a moral olur!"

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