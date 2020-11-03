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Aktüel Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı
Aktüel

Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:39:54 -
Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.

Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.

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