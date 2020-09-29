Ermenistan Başbakanı, Türkiye’yi bakın kime şikayet etti!

Geçtiğimiz Pazar günü Ermenistan güçleri, sabah saat 06.00 sularında Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini ve bazı askeri noktaları hedef alarak gerginliği zirveye taşıdı. Azerbaycan’ı savaşa zorlayan işgalci Ermenistan, açıkça savaş suçu işleyerek sivilleri katletti. Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında yer alarak, Ermenistan’ın provokatif saldırılarını sonlandırmasını ve uluslararası kamuoyunun Erivan hükümetine karşı tepki göstermesini istedi.

Ermenistan’ın sivil katili başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’nin tutumundan rahatsız oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başbakan Paşinyan, Ankara hükümetinin sözde saldırgan tutumunu sonlandırmasını istedi.

Türkiye’nin temmuz ayından bu yana bölgede aktiflik gösterdiğini savunan Paşinyan, Ankara’nın duruma müdahil olmasının önüne geçilmesini talep etti ve bu konuda Almanya’nın her türlü çabayı göstermesi çağrısında bulundu.

Merkel ise, Karabağ’daki sorunun sulh dışında herhangi bir yolla çözülemeyeceğini ifade etti.