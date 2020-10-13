Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Euronews'te yer alan habere göre; Moskova'da üzerinde uzlaşı sağlanan ateşkesin ardından verdiği ilk mülakatta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bununla birlikte Ankara'nın pozisyonunu değiştirdiğine dair hiçbir işaret görmediğini belirtti.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın sivillere saldırısının ardından başlayan çatışmalarda Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye, buradaki çatışmaların ancak Ermeni güçlerin bölgeden çekilmesiyle mümkün olacağını dile getiriyor.

'Türkiye'yi ateşkesi sabote etmekle' suçlayan küstah Ermeni Başbakan Paşinyan ayrıca, Reuters'a verdiği mülakatta, 'Ankara'yı yayılmacı hırslarını daha ileriye taşıma amacıyla Güney Kafkasya bölgesine girmeye çalışmakla' itham etti.

Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği çekmeden çatışmaların durmayacağını söyleyen Paşinyan, "Türkiye'nin konumu değişmediği sürece Azerbaycan'ın savaşı bırakacağına inanmıyorum." dedi.

Paşinyan: Türkiye, Azerbaycan'a talimat verdi

Türkiye'nin ateşkes görüşmeleri öncesinde alenen Azerbaycan'ın savaşmaya devam etmesi gerektiği yönünde görüş beyan ettiğini söyleyen Paşinyan, anlaşmadan sonra da Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı aradığını kaydetti.

Ermeni Başbakan, Türkiye'nin ateşkes sonrası yaptığı çağrının amacının, "Çatışmaların hiçbir koşulda durdurulmaması ve buna cesaret dahi edilmemesi adına (Bakü'ye verilen) gerçek bir talimat olduğunu" öne sürdü.

"Türkiye, yayılmacı politikası için Güney Kafkasya'ya geliyor"

Ankara'nın yayılmacı bir politika izlediği yönündeki iddiasına Doğu Akdeniz'den örnek veren Paşinyan, "Türkiye, Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı ve yine Libya, Suriye veya Irak'ta yürüttüğü politikayı sürdürmek için Güney Kafkasya'ya geldi. Bu yayılmacı bir politikadır." diye konuştu.

Paşinyan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve mesele şu ki, Güney Kafkasya'daki Ermeniler, bu yayılmacı politikayı uygulama yolunda kalan son engel."

Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun politikaları güttüğünü dile getiren Paşinyan, bu durumu, sözde 'Ermeni Soykırımı'nın devamı olarak nitelendirerek yalan siyasetini sürdürdü.

İran ve Rusya'yı kışkırtma çabası

'Kontrol edilmemesi halinde Türk etkisinin Güney Kafkasya'yı zehirleyebileceği'ni ifade ederek Rusya ve İran'ı kışkırtmaya çalışan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Böylece Güney Kafkasya'nın tamamı Suriye olacak ve bu yangın hızla kuzeye ve güneye de sıçrayacak." dedi.

Ermenistan ateşkesi ihlal ederek sivilleri vuruyor

Öte yandan Ermenistan, Moskova'da alınan kararın ardından ateşkesi ihlal etti. Sivilleri hedef alan Ermenistan'a Azerbaycan ordusu ise anında karşılık verdi.