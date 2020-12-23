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Aktüel Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifası için gösteriler sürüyor
Aktüel

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifası için gösteriler sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:47:21 -
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifası için gösteriler sürüyor

ERİVAN (AA) - Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede başlayan protestolar devam ediyor.

Başkent Erivan'da Cumhuriyet Meydanı’nda muhalefet tarafından organize edilen mitinge yağışlı havaya rağmen pek çok gösterici katıldı. Konuşmalar yapılmak üzere sahne kurulan meydanda protestocular sık sık Paşinyan’ın istifası için slogan attı.

Bazı protestocular dün geceyi meydanda kurulan çadırlarda geçirdi.

Öte yandan Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, muhalefetteki Ulusal Güvenlik Partisi lideri Garnik İsagulyan, YouTube üzerinden yayınlanan bir videoda Başbakan Paşinyan’ı tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ermenistan'da muhalifler, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da gösterilere başlamıştı.

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