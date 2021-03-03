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Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a şok
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a şok

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik tepkiler büyürken muhalefet partileri önce istifa sonrası ise seçim istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 16:37:00 -
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a şok

Ermenistan'da hükümete yönelik askeri darbe girişiminin ardından, Başbakan Paşinyan önce Genelkurmay Başkanını görevden almış, ancak Cumhurbaşkanı'nın kararıyla bu mümkün olmamıştı. Paşinyan Cumhurbaşkanı'na tepki gösterirken halkı sokağa çağırmış, yeniden seçim çağrısında bulunmuştu.

Önce istifa sonra seçim

Ermenistan Başbakanı'nın seçim çağrısına muhalefetten cevap geldi. Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 'erken seçim' çağrılarını reddetti. Muhalifler, önce Paşinyan'ın istifa etmesini istedi.

Aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz

Ermenistan’da muhalif kanadın başbakan adayı olan Vazgen Manukyan, destekçilerinin toplandığı bir miting sırasında, “Erken seçimlerin düzenlenmesini desteklemekle beraber (Başbakan Nikol) Paşinyan görevdeyken söz konusu seçimlerin düzenlenmesine karşıyız” açıklamasında bulundu.

Manukyan, Ermeni güçlerin birçok bölgeden çekilmesi ile sonuçlanan Karabağ çatışmalarına atıfla, “Paşinyan’ın nasıl savaş yürüttüğünü gördük, seçimleri de aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz” diye devam etti.

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