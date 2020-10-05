Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın askeri olarak net cevapları sonrası büyük bir yıkıma uğradı.

Cephe hattında 3 bine yakın askerini ve çok sayıda teçhizatını kaybeden Ermenistan, uluslararası arenada yardım dileniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşme talebini reddettiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez ABD’ye ilginç bir şekilde tepki gösterdi.

Sivil yerleşimlerini hedef alarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin ölümüne neden olan Ermenistan'ın Başbakakanı Paşinyan, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien’e “ABD, F-16’lerin sivil köyleri ve sivil halkı bombalamak için mi Türkiye’ye verdi? Bunun açıklanması gerek” diyerek çaresizliğini bir kez daha gösterdi.

Paşinyan, bölgedeki gelişmelere ilişkin ABD'den destek talebinde bulundu.