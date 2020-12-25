  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Görevi bırakmaya hazırım
Dünya

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Görevi bırakmaya hazırım

Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan ve ülkesinde hain ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:58:00 - 2020-12-25 21:26:19
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Görevi bırakmaya hazırım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halkın kararının bir sonucu olarak istifa etmeye hazır olduğunu belirtti.

Paşinyan'dan istifa açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halkın kararı sonucu başbakanlık görevini bırakmaya hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım” ifadesini kullandı.

Paşinyan, “Bununla birlikte, halkın güveninin onaylanması durumunda, bu zor dönemde Ermenistan’da liderliği sürdürmeye hazırım" dedi.

‘Tüm siyasi güçleri erken parlamento seçimleriyle ilgili istişarelere davet ediyorum’

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkede faaliyet gösteren tüm siyasi güçleri, 2021’de erken parlamento seçimlerinin yapılması konusuyla ilgili istişarelere davet etti.

Paşinyan, “Parlamento içinde ve dışındaki tüm siyasi güçleri, 2021’de erken parlamento seçimlerinin yapılması konusuyla ilgili istişarelere davet ediyorum” diye yazdı.

Ermenistan halkının protestoları

Ermenistan halkı, Paşinyan'ın Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul etmesiyle 10 Kasım'da protestolara başladı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı konutunun bulunduğu Bagramyan Caddesi olmak üzere bazı merkezi caddeleri kapattı.

Paşinyan'ın korumaları silahları şemsiyenin içinde saklıyor!
Paşinyan'ın korumaları silahları şemsiyenin içinde saklıyor!

Dünya

Paşinyan'ın korumaları silahları şemsiyenin içinde saklıyor!

Paşinyan'ı şok eden gelişme! Süresiz olacak
Paşinyan'ı şok eden gelişme! Süresiz olacak

Dünya

Paşinyan'ı şok eden gelişme! Süresiz olacak

Makam aracının görünmesi yetti! Paşinyan'a bir tokat daha
Makam aracının görünmesi yetti! Paşinyan'a bir tokat daha

Dünya

Makam aracının görünmesi yetti! Paşinyan'a bir tokat daha

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için eylemler sürüyor
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için eylemler sürüyor

Dünya

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için eylemler sürüyor

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya üzerinden İslam’a el uzatmaya devam..
Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar
Gündem

Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine danışman olarak atadığı İbrahim Uslu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gün yüzüne ç..
CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı
Gündem

CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı

Hezeyanlarıyla gündemi meşgul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay