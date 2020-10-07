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Aktüel Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
Aktüel

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:39:30 -
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

BAKÜ (AA) - Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaların gece boyu sürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu son birkaç günde elde edilen başarıları genişletmek için cephenin çeşitli yönlerinde savaş operasyonlarına devam etti.

Cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.

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