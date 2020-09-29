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Aktüel Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
Aktüel

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:32:36 -
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bazı mevzileri imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terter ilinin Hasankaya yerleşim biriminin yakınlarında konuşlanan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5'inci Motorize Alayının 1'inci Taburu ile Talış bölgesi yönünde 6'ncı Motorize Alayının 1'inci Taburunun mevzilerinin top atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ağır kayıplar veren Ermeni güçlerin, ölü ve yaralıların tahliyesi için bile araç bulmakta güçlük çektiği kaydedildi.

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