Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni kuvvetlerinin Fuzuli-Jabrail ve Ağdere-Terter istikametinde kaybettikleri mevzileri geri almaya çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin Ermeni kuvvetlerinin saldırılarını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, Madagiz bölgesinden Agdere yönünde hareket eden Ermeni kuvvetlerinin zırhlı araç konvoyunun ve onları destekleyen topçu bataryasının, gece çatışmalarda Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurları ve kara birlikleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Sabah saatlerinde Fuzuli-Gabriel istikametinde Ermenistan'a ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği ve yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Bakanlığın bir başka açıklamasında Fuzuli şehrini Ermeni güçlerinden temizlemek için başlatılan operasyonun devam ettiği belirtilirken, sabah saatlerinde Ermeni ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bildirildi.

Ayrıca bir başka açıklamada da Ermeni ordusunun Daşkesen vilayetini ateşlediği ve Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.