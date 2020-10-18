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Dünya Ermenilerin kirli amacı: Azerbaycan’ı tahrik Rusları savaşa çekme
Dünya

Ermenilerin kirli amacı: Azerbaycan’ı tahrik Rusları savaşa çekme

Cephe hattında Azerbaycan’a karşı ağır yenilgiler alan Ermenistan’ın sistematik olarak sivilleri vurmasının tek amacı, çatışmayı Karabağ’ın dışına taşıyıp, Rusya’yı savaşa dahil etmek.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:38:00 -
Ermenilerin kirli amacı: Azerbaycan’ı tahrik Rusları savaşa çekme

Rus lider Putin’in “Çatışma Karabağ’da oluyor, orası Ermenistan’ın resmi toprağı değil, oraya müdahale etmeyiz” sözleri sonra sivillere yönelik saldırılarını artıran Erivan, Azerbaycan’ın Ermenistan toprağındaki sivilleri vurmasını ve böylelikle Moskova’nın kendisine desteğe gelmesini hedefliyor. Çünkü Azerbaycan, Ermenistan topraklarına yönelik saldırı gerçekleştirirse, Rusya yapılan anlaşma gereği Ermenistan’ın yanında Bakü’ye karşı savaşa girecek. Azerbaycan hem insani açıdan hem de Ermeni tuzağına düşmemek için Karabağ’daki işgalci askerleri hedef alıp, füzelerin atıldığı Ermenistan topraklarını saldırı gerçekleştirmiyor.

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