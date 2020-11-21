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Aktüel Ermenilerin harabeye dönüştürdüğü kent: Ağdam
Aktüel

Ermenilerin harabeye dönüştürdüğü kent: Ağdam

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:17:28 -
Ermenilerin harabeye dönüştürdüğü kent: Ağdam

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu Azerbaycan'ın Ağdam kenti, tamamı yıkık yapılarıyla ıssız ve harabe kente dönüşmüş durumda.

Ermenistan ordusunun 20 Kasım'da çekildiği Ağdam kentinde neredeyse sağlam bina bulunmuyor.

Bir zamanlar 143 bin Azerbaycanlının yaşadığı kent artık bozuk yollardan ve sadece bazı taşları kalan binalardan oluşuyor.

Ağdam'ın, ana yapısı sağlam kalan tek binası olan 19. yüzyılda inşa edilen çift minareli cami de oldukça kötü ve bakımsız durumda.

Kentte kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusunun dün bayrak astığı minarelerden çekilen görüntüler, Ağdam'da Ermenilerin gerçekleştirdiği yıkımı gözler önüne seriyor. Görüntülerde şehrin adeta yerle bir olduğu ve taş yığını haline geldiği görülüyor.

Ermenilerin işgal süresince Ağdam'da yaptığı tahribatlar yabancı basında "Kafkasya'nın Hiroşiması" diye nitelendirilmişti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

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