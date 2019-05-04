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Ermenilerin arşivleri sadece yandaşlara açık

Ermeniler, 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını sürdürüyor ancak konu hakkında çalışmak isteyen uzmanların Ermeni arşivlerini inceleme taleplerinde "seçici" davranıyor. Ermeniler, sadece kendi tezlerini destekleyenlerin arşivlere erişmesine izin veriyor.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:12
Ermenilerin arşivleri sadece yandaşlara açık

Ermenistan ve Ermeni diasporası, her yıl olduğu gibi bu yıl 24 Nisan’da ve öncesinde uluslararası arenada Türkiye aleyhtarı propagandalarını 1915 iddiaları üzerinden sürdürmeye devam etti. Ermeniler, arşivlerini açma ve gerçeklerle yüzleşme konusunda hevesli de değiller. Hatta arşivlerin açılması, belgelerin tarihçiler tarafından incelenmesi teklifine de cevap vermiyor. Ermenistan hükümeti, Erivan’daki Ermenistan Milli Arşivlerinin açık olduğunu iddia etmesine rağmen bu arşivlerin Ermeni iddialarının doğruluğunu kanıtlamaya yönelik kısımları dışındaki bölümler kapalı tutuluyor. Aynı tutum, başka Ermeni arşivlerinde de sürdürülüyor. Eçmiyadzin’deki Ermeni Katolikosluğunun, Kudüs’teki Ermeni Patrikhanesinin ve ABD'nin Boston kentindeki Taşnak Partisinin arşivleri sadece bazı Ermenilere ve Ermeni iddialarını destekleyen bazı yabancılara açık. Bu arşivler, Ermeni olmayan ya da Ermeni tezlerini desteklemeyen tarihçi, akademisyen, araştırmacı, gazeteci gibi kişilere ise tamamen kapalı.

Türk muhabirin talebine ret

Ermenilerin arşivlerine herkesin ulaşamayacağını gösteren son örnek ABD'de yaşandı. Ermeniler, Türk gazetecilerin Boston'daki Taşnaksutyun arşivlerine erişim talebine izin vermedi. Arşivlerin yöneticisi George Aghjayan, Türk gazetecilere söz konusu arşivlere erişme talebine kaçamak yanıtlar verdi. Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) bünyesinde misafir akademisyen olarak çalışmalar yürüten Fransız tarihçi Maxime GauinÖzellikle 2000-2007 yıllarında Türk arşivlerine erişim konusunda çok ciddi ve olumlu gelişmeler oldu ancak Ermeni arşivlerine ulaşım konusunda pozitif değişimler görmek pek mümkün değil” dedi. Tarihçi Gauin, kişisel olarak Paris’teki Ramkavar ve Watertown’daki ARF arşivlerine araştırma için gittiğini ancak erişim konusunda sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Gauin, diasporadaki Ermenilerin arşivler konusunda değişikliğe gideceğine inanmadığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:12
  1. Ermenistan
  2. Ermeni diasporası
  3. 1915 iddiaları
  4. Ermenistan Milli Arşivleri
  5. Kudüs
  6. Ermeni Katolikosluğu
  7. Ermeni Patrikhanesi
  8. Ermeni iddiaları
  9. ABD
  10. Türk gazeteciler
  11. Fransız tarihçi Maxime Gauin
  12. George Aghjayan
  13. Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)

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