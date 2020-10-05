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Siyaset Ermenileri SİHA’lar bitirdi!
Siyaset

Ermenileri SİHA’lar bitirdi!

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını Akit'e değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "İlk kez insansız hava araçları kullanıldı. Ermenilerin buna hazır olmadığı görüldü." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:29:00 - 2020-10-05 12:30:08
Ermenileri SİHA’lar bitirdi!

 Göksel Çağlav  Ankara 

Azerbaycan, Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar gece/gündüz aralıksız devam ederken, işgalden kurtarılan bölgelere gözetleme ve üs kurma çalışmaları da başladı. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Azerbaycan-Ermenistan savaşını Akit’e değerlendirdi. Pekin, yaşanan gelişmelerin yıpratma savaşı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Azerbaycan güç topladı ve gücünü sahada göstermeye başladı. İlk kez insansız hava araçları kullanıldı. Ermenilerin buna hazır olmadığı görüldü. Hava araçları ayrıca istihbarat amaçlı da kullanılıyor. Medya iyi kullanıldı. Şu ana kadar sadece ‘yıpratma savaşı’ olarak devam ediyor. Kısa süreli bir savaş, mevzi savaşı gibi devam edebilir. Büyük bir savaş olabilmesi için uzun menzilli füzeler ve kara birliklerinin destekleyeceği yakın hava desteği olması gerekir ki şu ana kadar bunlar yaşanmadı.

Sahada sıcak gelişmeleri takip eden Avropa.info sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ruslan Beşirli de, “Karabağ, Azerbaycan devleti ve halkı için kırmızı çizgidir. Operasyonun ardından 50’den fazla siyasi parti, devletimize ve ordumuza desteklerini ifade eden bir açıklama yaptı” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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