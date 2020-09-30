  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:30:00 - 2020-09-30 11:41:42

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken İran’ın Ermeni askeri araçlarına petrol gönderdiği görüntüler ortaya çıktı.

Azerbaycan-Ermenistan çatışması Dağlık Karabağ’da had safhaya yükseldi.

Son günlerde İran’ın Ermenistan’a destek gönderdiği iddiaları çok konuşulmuştu. İran tarafı ise dün yaptığı açıklama ile iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bölgeye yakın kaynakların paylaşımlarına göre, İran’ın skandalı ortaya çıktı. Görüntülerde, Ermenistan askeri araçlarına petrol gönderdildiği ve Rus araçlarının İran sınırında geçtiği görülüyor.

İran tarafı, paylaşım rekorları kıran görüntülerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

27 Eylül sabahı başlayan çatışmalarda şu ana kadar 2300 Ermeni askerinin öldüğü açıklandı.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürerken merak edilen sorunun cevabı yanıt buldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürerken merak edilen sorunun cevabı yanıt buldu

Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürerken merak edilen sorunun cevabı yanıt buldu

Ermenistan dünyaya böyle açıkladı: Türk F-16 jetleri...
Ermenistan dünyaya böyle açıkladı: Türk F-16 jetleri...

Dünya

Ermenistan dünyaya böyle açıkladı: Türk F-16 jetleri...

Ermenistan'da büyük panik! Erkekler kaçmaya başladı
Ermenistan'da büyük panik! Erkekler kaçmaya başladı

Dünya

Ermenistan'da büyük panik! Erkekler kaçmaya başladı

Ermenistan'ın kirli oyunu! Cepheden kaçan askerler bakın ne yaptı
Ermenistan'ın kirli oyunu! Cepheden kaçan askerler bakın ne yaptı

Dünya

Ermenistan'ın kirli oyunu! Cepheden kaçan askerler bakın ne yaptı

İran'dan Ermenistan açıklaması
İran'dan Ermenistan açıklaması

Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

Görüntüleri ortaya çıktı! Ermeni askerlerini bakın kim eğitiyormuş
Görüntüleri ortaya çıktı! Ermeni askerlerini bakın kim eğitiyormuş

Dünya

Görüntüleri ortaya çıktı! Ermeni askerlerini bakın kim eğitiyormuş

Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'
Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'

Gündem

Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'

Ermenistan'a giden PKK'lı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı
Ermenistan'a giden PKK'lı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Dünya

Ermenistan'a giden PKK'lı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…
Dünya

Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar Türkiyer-Ermenist..
Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var
Gündem

Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bölgeden alınan ilk bilgilere hedef..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay