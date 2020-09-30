‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken İran’ın Ermeni askeri araçlarına petrol gönderdiği görüntüler ortaya çıktı.
Azerbaycan-Ermenistan çatışması Dağlık Karabağ’da had safhaya yükseldi.
Son günlerde İran’ın Ermenistan’a destek gönderdiği iddiaları çok konuşulmuştu. İran tarafı ise dün yaptığı açıklama ile iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Bölgeye yakın kaynakların paylaşımlarına göre, İran’ın skandalı ortaya çıktı. Görüntülerde, Ermenistan askeri araçlarına petrol gönderdildiği ve Rus araçlarının İran sınırında geçtiği görülüyor.
İran tarafı, paylaşım rekorları kıran görüntülerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
27 Eylül sabahı başlayan çatışmalarda şu ana kadar 2300 Ermeni askerinin öldüğü açıklandı.
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