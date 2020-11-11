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Dünya Ermenilere bir tokat da ABD'den
Dünya

Ermenilere bir tokat da ABD'den

Azerbaycan'ın onurlu mücadelesi sonucunda işgal ettiği Karabağ'ı geri veren Ermenilere bir tokat da ABD'den geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:48:00 - 2020-11-11 11:57:51
Ermenilere bir tokat da ABD'den

ABD'li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı'na (TASFO) konuştu.

'Ermeniler Türklerin kolunu bükmek için yalana başvuruyor'

"Ermeniler, soykırım iddialarını Türklerin kolunu bükmek için kullanıyor." diyen McCarthy, "Osmanlı Devleti'nin Ermenileri yok etmeye çalıştığına yönelik hiçbir tarihsel kanıt bulunmuyor. Tam aksine 1915 olaylarının olduğu dönemde Doğu Anadolu, Kilikya ve Trans Kafkasya'da muazzam bir Türk ve Kürt nüfusu öldü." ifadelerini kullandı.

Tarihsel olaylara tek taraflı yaklaşılmaması gerektiğini belirten Prof. McCarthy, şöyle konuştu:

"O dönemde ölen Türklerin sayısının 3 milyonu aştığını ve ölen Ermeni sayısının yaklaşık 600 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Ermeniler ve Rusların olduğu diğer tarafta yerel nüfusun ve Osmanlı ordusunun bulunduğu savaş bölgelerinde, her iki taraftaki nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının öldüğü ortaya çıkıyor. Burada sorun şu ki sadece bir grubun ölülerini saydığınızda, yani sadece ölen Ermenileri saydığınızda, bu bir soykırım gibi görünüyor. Ama herkesin ölenlerini bir arada saydığınızda, tüm tarafların birbirini öldürdüğü korkunç bir savaş gibi görünüyor ve temelde araştırmamın geldiği nokta bu."

'Osmanlı, sivil halkı tehcir etti'

"Osmanlı, sivil halka tehdit oluşturabilecek bölgede yaşayan Ermenileri korumak için tehcir etti. Anadolu'da birçok şehirde ve Anadolu'nun taşra bölgelerinde kalan Ermeniler de vardı. Onlar orada kaldılar çünkü Osmanlılar onları kendilerine tehdit olarak görmedi. Osmanlı'nın tehcir ettiği insanlar, Osmanlı'nın verdiği savaşa ve sivil halka tehdit oluşturabilecek bölgelerde yaşayanlardı."

 

 

 

 

 

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