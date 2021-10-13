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Dünya

Ermenilerden kalleş saldırı! Sivil araç konvoyuna ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer’e altyapı çalışmaları için giden araç konvoyuna Ermeni silahlı gruplarca ateş açıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 17:22:00 -
Ermenilerden kalleş saldırı! Sivil araç konvoyuna ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Sugovuşan’dan Kelbecer’e hareket eden sivil araç konvoyuna Ermeniler tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Ermeniler ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 Ekim günü yerel saatle 14.00 sıralarında, Terter bölgesinin Sugovuşan yerleşkesinden Kelbecer’e altyapı çalışmaları için giden araç konvoyuna Gözlükorpu yerleşimi yakınlarında Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarca ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucunda sivil araç konvoyunu gözlemleyen askeri polis aracına kurşunların isabet ettiği ifade edilerek, saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus barış gücü askerlerinin eşlik ettiği sivil araçlardan oluşan bir konvoya, yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından ateş açılmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatılması için Rus barış gücü komutanlığı ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi’nin bilgilendirildiği ifade edildi.

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